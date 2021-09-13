ÇANAKKALE - Tırın çarptığı domates yüklü traktördeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü Zengin ile traktördeki Ayşe Saygan (60), Nurseren Ertürk (57), Emine İlgen (56), Aşkın Saçık (43), 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu