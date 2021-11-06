Çanakkale'de tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesinden yurt dışına gidecek bir tırın dorsesine, düzensiz göçmenlerin gizlice girdiği ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

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