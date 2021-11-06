Çanakkale'de tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesinden yurt dışına gidecek bir tırın dorsesine, düzensiz göçmenlerin gizlice girdiği ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.
Gelibolu'da arabalı vapurdan karaya indiği sırada aracı durduran ekipler, brandayı keserek dorseye girdikleri öne sürülen kaçakları yakaladı.
Kaçaklar, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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