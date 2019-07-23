Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı
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Çanakkale'de TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı

1 saat önce

Çanakkale'de TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandıÇanakkale'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) merkeze bağlı İntepe'de inşa edilecek olan Çanakkale İntepe TOKİ Konutları için kura çekimi yapıldı.

Çanakkale'de TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı
Çanakkale'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) merkeze bağlı İntepe'de inşa edilecek olan Çanakkale İntepe TOKİ Konutları için kura çekimi yapıldı.
İçdaş Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, Toplu Konut İdaresi Proje Uzmanı Mehmet Öç ve başvuru sahipleri katıldı. İntepe'ye yapılacak olan TOKİ konutları hakkında bilgi verilmesinin ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Çanakkale 1. Noter'i huzurunda kura çekimine geçildi. Kura sırasında ismi çıkan hak sahipleri büyük sevinç yaşadı. Bazı hak sahipleri ise sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.
Çanakkale İntepe TOKİ Konutları kura çekiminden 2+1 konut kazanan İsmail Özer, " Kepez'de oturuyorum. Özel bir şirkette çalışıyorum. TOKİ'de ev kurasına girdik. Çekilişe geldik. Duamızı ettik. Allah dualarımızı kabul etti. Allah'ımda bize evimizi nasip etti. Çıktı ve mutluyuz" dedi.
Çanakkale İntepe TOKİ Konutları kura çekiminden 2+1 konut kazanarak büyük sevinç yaşayan bir kişi ise, "Bu evi çok istemiştik. Allah nasip etti. İnşallah çocuklarımızla hayırlısıyla oturmak nasip eder rabbim" diye konuştu.
Çanakkale İntepe TOKİ Konutları 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam iki tip olarak tasarlandı. Sosyal konut projesinde yer alan konutların 86 tanesi 2+1 tipinde, 85 tanesi ise 3+1 tipinde olacak. 2+1 olarak inşa edilecek olan dairelerin büyüklükleri 85 metrekare olarak tasarlanırken, 3+1 olarak inşa edilecek olanlar ise 128 metrekare olarak tasarlandı. Toplam 171 sosyal konutun yer aldığı projeye 2+1 olan 86 konut için 1192, 3+1 olan 85 konut için ise 723 olmak üzere toplam 1915 kişi başvuruda bulundu.
Çanakkale'de TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı
Çanakkale, İntepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:25 Kaynak: DHA
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