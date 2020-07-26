Çanakkale'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak - Son Dakika

Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentte gerçekleştirilmesi planlanan gösteri, yürüyüş ve mitingler bir haftalığına yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının il genelinde son zamanlarda artış göstermesi üzerine, planlanan eylem ve etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri ve İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Çanakkale il sınırları içinde 25-31 Temmuz tarihlerinde 7 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemi, basın açıklamaları, stant kurma, bildiri dağıtımı, toplu karşılama ve uğurlama etkinlikleri gibi türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi yasaklanmıştır."