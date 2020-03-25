Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbiri denetimleri - Son Dakika

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Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbiri denetimleri
6 saat önce
Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
Bölge Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri ülke genelinde uygulanan tedbirler kapsamında kentte yolcu taşımacılığına yönelik çalışma yürüttü.
Yolculara sosyal mesafeyi koruma, şoförlere de yüzde 50 yolcu kapasitesini aşmama hususlarında bilgilendirme yapan ekipler, sürücülere tedbirlere katılma konusunda uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:52 Kaynak: AA
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