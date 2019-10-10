Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de torba torba eşek eti geçirildi
Son Dakika Güncel Çanakkale'de torba torba eşek eti geçirildi

Çanakkale'de torba torba eşek eti geçirildi

44 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, piyasaya sürülmeye hazır torba torba eşek etleri geçirildi.

Çanakkale'de torba torba eşek eti geçirildi, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, piyasaya sürülmeye hazır torba torba eşek etleri geçirildi. Polis ve zabıta ekipleri ele geçirilen eşek etlerini imha etti.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesine bağlı Zabıta ekiplerinin aldığı ihbar üzerine ilçeye bağlı Akköy Menderes Çayı mevkiinde tek tırnaklı hayvan kesimi yapan ve İstanbul'da piyasaya sürecekleri tahmin eden kişilere yönelik yapılan operasyonda torba torba eşek etleri ele geçirildi. Halk sağlığı için hayati öneme sahip operasyonu başarıyla tamamlayan Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesi Zabıta ekipleri, ele geçirilen eşek etlerini bölgede imha etti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, başarılı operasyon sebebiyle emniyet ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

(Erol Güngördü/İHA)

Çanakkale, Zabıta, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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