Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 239 bin 122 oldu

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 239 bin 122 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 64,8'ini otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12,0'ını motosiklet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2,0'ını kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 arttı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 108,9, traktörde yüzde 81,8, kamyonette yüzde 81,0, otomobilde yüzde 51,3, motosiklette yüzde 27,8, otobüste yüzde 27,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,2 artarken minibüste yüzde 27,0 azaldı - ÇANAKKALE