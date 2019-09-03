Çanakkale'de trafik kazası: 1 ağır 3 yaralı
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Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 3 kişi yaralandıLapseki istikametine seyir halindeki Mehmet Fatih Altınışık idaresindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bariyerleri aşarak otluk alana uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 3 kişi yaralandı
Lapseki istikametine seyir halindeki Mehmet Fatih Altınışık idaresindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bariyerleri aşarak otluk alana uçtu. Araçta bulunan Hanife Yavaş Ağır yaralanırken, sürücü Mehmet Fatih Altınışık ve Beyza Yasa yaralandı. İlk tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. - ÇANAKKALE
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