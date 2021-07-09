Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu rampalarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale'nin Ezine ilçesi istikametinden Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine gitmekte olan Hakan Çetinkaya idaresindeki 10 AEH 087 panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Necmi Benli idaresindeki 50 DY 382 kamyonun sol yan tarafına çarptı. Çarpma sonrasında panelvan sürücüsü Hakan Çetinkaya (39) kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan Halil Eskici (54) ise yaralandı. Yaralanan Halil Eskici ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ÇANAKKALE