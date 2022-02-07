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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

07.02.2022 18:07
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Biga'nın Kaldırımbaşı kavşağında meydana geldi. Çanakkale'den Bandırma istikametine seyir halindeki Nail Tozan'ın kullandığı 17 AAV 746 plakalı otomobil, Kaldırımbaşı köyünden Karabiga kavşağına çıkan Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 17 AAB 808 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Yılmaz'ın kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiğini öğrenildi. Tozan ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Toprak Akkaya/İHA)

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Mehmet Yılmaz, Çanakkale, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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