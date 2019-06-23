Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

26 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kamyonetlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kamyonetlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özkan Akdoğan (42) yönetimindeki 31 ABZ 939 plakalı açık kasalı kamyonet, Tuzla köyü yolu yakınlarında, Bekir Şen (44) idaresindeki 59 EE 498 plakalı açık kasalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu.
Kazada, Bekir Şen'in kullandığı araçta bulunan Bedirhan Şen (7) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile araçlardaki Vildan Can (69), Semra Şen (42), Berna Şen (16) ve Gözde Özkan ile Gülümser Çeterez (30) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ayvacık Devlet ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan Bekir Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Bedirhan Şen'in cesedi ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:54 Kaynak: AA
Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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