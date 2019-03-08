Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Köylü köyü yakınlarında lastiği mıcıra kapılan araç yoldan çıkarak takla attı.
Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesine bağlı Köylü köyü yakınlarında lastiği mıcıra kapılan araç yoldan çıkarak takla attı.
Bayramiç'te meydana gelen tek yönlü trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bayramiç'e bağlı Köylü Köyü yakınlarında ilerlemekte olan Yusuf Gümüş
(50) idaresindeki 17 TK 871 plakalı kamyonet, tekerleklerinin yol kenarındaki mıcıra kapılması sonucu yoldan çıktı. Takla atan araçtan dışarı fırlayan sürücü Gümüş yaralandı. Çevrede ağaç kesimi yapan vatandaşlar, kazayı görerek 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Bayramiç Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Kaburgalarında kırık ve iç organlarında zedelenme olduğu tespit edilen Gümüş, ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:30 Kaynak: İHA
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