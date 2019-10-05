Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı
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Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

42 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yiğitler köyü yolunda seyreden Orhan İşler (24) idaresindeki 17 TJ 340 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Takla atan otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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