Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Ezine ilçesinde, kamyonun çekiciye çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Ezine ilçesinde, kamyonun çekiciye çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Ayvacık istikametinden Çanakkale'ye seyreden Nihat Çelik idaresindeki 10 F 7824 plakalı kamyon, Bayramiç kavşağındaki trafik ışıklarında duran Hasan Keskin yönetimindeki 42 R 4751 plakalı çekiciye çarptı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Nihat Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, trafik ekiplerinin çalışması sonucu tekrar açıldı.

Nihat Çelik, Çanakkale, Ayvacık, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 03:33:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]