Çanakkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
12 dakika önce
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Hurma köy yakınlarında bulunan Karaçay köprüsünde meydana gelen trafik kazasında Azeri uyruklu 2 kişi yaralandı.
Çanakkale
'nin Çan ilçesine bağlı Hurma köy yakınlarında bulunan Karaçay
köprüsünde meydana gelen trafik kazasında Azeri uyruklu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada Jeyhun Aliyev, sevk ve idaresindeki 43 MA 0094 plakalı özel araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü Aliyev ile yanında bulunan Dayana Jumayeva, Çan Belediyesi
itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. 112 ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:01 Kaynak: İHA
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