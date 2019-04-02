Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Biga'nın Kaldırımbaşı köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çanakkale'den Biga'ya seyir halinde olan Ö. T. (23) yönetimindeki 59 AG 476 plakalı motosiklet ile Karabiga kavşağında Biga'ya gitmekte olan T.U. yönetimindeki 17 AAS 370 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:09 Kaynak: İHA

Biga, Çanakkale, 3. Sayfa
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