Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale- İzmir kara yolunun 4. kilometresinden şehir merkezine gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 ABN 111 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkıp Ramazan Kuzey (46) idaresindeki 17 TE 410 plakalı otomobil ve Gürkan Özdemir'in kullandığı 17 ABG 286 plakalı otomobille çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında sürücü Ramazan Kuzey ve Ayten Kuzey (41) ile diğer sürücüsü Gürkan Özdemir yaralandı.

Yaralılar Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından Çanakkale-İzmir kara yolunda kısa süreli tek şeritten ulaşım sağlandı.

Çanakkale, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanık duruşmada sordu: "Babam yaşıyor mu?"
Korna çaldığı için kadın doktoru otoyolda dövdüler 7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü

Son Dakika Haberleri
17:56 Bitlis Valisi Çağatay: "Dağlara sıkışmış 3-5 terörist kaldı. Allah'ın izniyle onları da bitireceğiz" - Son Dakika
17:54 Traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
17:54 Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi - Son Dakika
17:50 Mersin Barosu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç İdaresi ile işbirliği yapacak - Son Dakika
17:47 Kocaispir: "Kültür Evlerimiz adeta birer eğitim yuvası" - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:56:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]