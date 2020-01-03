Çanakkale'de trafik kazası mobese kameralarına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de trafik kazası mobese kameralarına yansıdı - Son Dakika

Çanakkale'de trafik kazası mobese kameralarına yansıdı

6 saat önce

Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdıMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı.

Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan kaza, Atikhisar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geliyor. Kavşakta bir otomobil ile motosiklet çarpışıyor. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu yaralanırken, motosiklette hasar meydana geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayaları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Çanakkale'de trafik kazası mobese kameralarına yansıdı

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FLAŞ
Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı

Son Dakika Haberleri
19:42 Afyonkarahisar'da bakır kazan çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
19:41 İzmir Adliyesi şehitleri saldırının 3'üncü yıl dönümünde törenle anılacak - Son Dakika
19:36 Tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan seyyar satıcıyı polis ikna etti - Son Dakika
19:36 Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
19:36 Pakistan Dışişleri Bakanlığı: "Gelişmeler bölge barışını tehdit ediyor" - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
18:26 Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:44:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de trafik kazası mobese kameralarına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]