Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika

Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı, System.String[]

ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı.

Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan kaza, Atikhisar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geliyor. Kavşakta bir otomobil ile motosiklet çarpışıyor. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu yaralanırken, motosiklette hasar meydana geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayaları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.


Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:54 Kaynak: DHA
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