Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika

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Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı
6 saat önce
Çanakkale'de bir trafik kazası, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Çanakkale'de bir trafik kazası, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan kaza, Çanakkale- İzmir yolu Beldemiz Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi.
İzmir yönünden gelen minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra ters yöne döndü. Kazanın hasarla sonuçlandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:52 Kaynak: AA
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