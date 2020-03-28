Çanakkale'de trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı - Son Dakika
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Çanakkale'de trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına 'evde kal' yazısı yansıtıldı.

Çanakkale'de trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı, System.String[]

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına 'evde kal' yazısı yansıtıldı.

Çanakkale Belediyesi'nce, koronavirüs tehdidine karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek için trafik ışıkları ve levhalarına uyarı yazıları yansıtıldı. Bu kapsamda kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, yanan lambalarda 'evde kal' yazısı ile karşılaşıyor.


Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:08 Kaynak: DHA

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