Çanakkale'de trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı - Son Dakika

Çanakkale'de trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına 'evde kal' yazısı yansıtıldı.

Çanakkale Belediyesi'nce, koronavirüs tehdidine karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek için trafik ışıkları ve levhalarına uyarı yazıları yansıtıldı. Bu kapsamda kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, yanan lambalarda 'evde kal' yazısı ile karşılaşıyor.