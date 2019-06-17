Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü
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Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Güngör (44) idaresindeki 17 YA 611 plakalı traktör, Yassıbağ köyü Üveyik Deresi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün altında kalan Güngör, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Güngör'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:19 Kaynak: AA
Ahmet Güngör, Bayramiç, Çanakkale
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