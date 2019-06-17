Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:19 Kaynak: AA
'nin Bayramiç
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Güngör
(44) idaresindeki 17 YA 611 plakalı traktör, Yassıbağ köyü Üveyik Deresi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün altında kalan Güngör, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Güngör'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
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