Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:19 Kaynak: AA
'nin Ezine
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çolak
(61) idaresindeki 17 SC 287 plakalı traktör, ilçeye bağlı Yavaşlar
köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çolak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ezine Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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