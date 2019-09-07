Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de trol ile balıkçı teknesi çarpıştı
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Çanakkale'de trol ile balıkçı teknesi çarpıştı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında trol teknesinin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 10 kişi kurtarıldı.

Çanakkale'de trol ile balıkçı teknesi çarpıştı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında trol teknesinin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 10 kişi kurtarıldı.

Oltayla balık avlamak için Babakale köyünden açılan grubun bulunduğu balıkçı teknesi "Ersin Kaptan"a, sabaha karşı trol teknesi çarptı.

Balıkçı teknesi, çarpmanın şiddetiyle içinde bulunan 10 kişinin denize düşmesinin ardından sulara gömüldü.

Kendilerine atılan can simitlerine tutunan bu kişilerden 8'i trol teknesinin mürettebatı, 2'si de bölgeye yardım için gelen balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılarak Babakale Limanı'na getirildi. Batan tekne ise trol teknesine bağlanıp limana çekildi.

Tekneden düşenlerden biri, kurtarma sırasında baygınlık geçirmesi nedeniyle limana çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"5-10 dakika suyun içinde durduk"

Batan geminin kaptanı Ersin Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarpmanın etkisiyle teknenin hemen battığını söyledi.

Savaş, "Bir kişiyi de çabalarken gördüm, bir can simidini tekneden can havliyle kopararak o arkadaşa doğru yüzdüm. Onunla beraber can simidine tutunup 5-10 dakika suyun içinde durduk. Bölgedeki bir balıkçı arkadaş bizi teknesine alarak kurtardı çok şükür." dedi.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, suya düşen kişilere can simidi atılması ve trol teknesindeki kişilerle aralarında yaşanan diyaloglar yer alıyor.

Çanakkale, Babakale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:04 Kaynak: AA
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