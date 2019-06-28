Çanakkale'de tünel inşaatında ceset bulundu
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında yapımı süren tünelin girişinde erkek cesedi bulundu.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:11 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesi ile Küçükkuyu
beldesi arasında yapımı süren tünelin girişinde erkek cesedi bulundu.
Tünelin Ahmetçe köyü sapağındaki bölümünde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yüzü tanınmayacak haldeki kişinin öldüğünü belirledi.
İncelemelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi
morguna gönderilen cesetle ilgili kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu
İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek
Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı!
Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar