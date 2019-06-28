Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de tünel inşaatında ceset bulundu
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Çanakkale'de tünel inşaatında ceset bulundu

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında yapımı süren tünelin girişinde erkek cesedi bulundu.

Çanakkale'de tünel inşaatında ceset bulundu, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında yapımı süren tünelin girişinde erkek cesedi bulundu.
Tünelin Ahmetçe köyü sapağındaki bölümünde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yüzü tanınmayacak haldeki kişinin öldüğünü belirledi.
İncelemelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderilen cesetle ilgili kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:11 Kaynak: AA
Küçükkuyu, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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