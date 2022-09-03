İzmit'ten 3 personel ve 52 yolcu ile hareket eden Özgür Ercan 'ın kullandığı 34 KLC 80 plakalı otobüs, Çanakkale- Ezine kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı - Son Dakika

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