Çanakkale'de, Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki - Son Dakika

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ayyıldız Kardeşliği Topluluğu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'a tepki gösterdi.

ÇOMÜ Mevlana Kültür ve Sanat Evi önünde, ÇOMÜ Ayyıldız Kardeşliği Topluluğunca, geçtiğimiz gün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen, 'Yunan Adalarında İnsani Durum' toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

'KABUL EDİLEMEZ ALÇAKÇA BİR PROVOKASYONDUR'

ÇOMÜ Ayyıldız Kardeşliği Topluluğu Başkanı Mesut Kaman , "Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili, şerefli Türk bayrağımıza saldırmış, kirli elleriyle bayrağımızı yırtmıştır. Bu kabul edilemez alçakça bir provokasyondur" dedi. Kaman şunları söyledi: