Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

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