Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika