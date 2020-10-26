Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyruklu kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyruklu kurtarıldı
26.10.2020 22:13
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakalı açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan çeşitli ülkelere mensup 34 kişi karaya çıkarıldı.
Yabancı uyruklular, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.
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