Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyruklu kurtarıldı - Son Dakika

Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan çeşitli ülkelere mensup 34 kişi karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakalı açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini aldı.

Hatay'da teröristlerle girilen çatışma ve patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Jorge Jesus, 7 yıl önceki Fenerbahçe'yi unutamıyor: Beni en çok etkileyen maçtı