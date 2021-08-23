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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 52 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 52 sığınmacı kurtarıldı

23.08.2021 21:24
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 52 sığınmacı kurtarıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bababurnu açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 28 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince alındı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 52 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 52 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 52 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Çanakkale, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 52 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika


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