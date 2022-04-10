ÇANAKKALE'DE TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 177'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 177'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

10.04.2022 13:48

ÇANAKKALE'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

ÇANAKKALE'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici ve Çanakkale Polis Emeklileri Derneği Başkanı Adem Sırlan ile birlikte teşkilat mensupları katıldı. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici ve Çanakkale Polis Emeklileri Derneği Başkanı Adem Sırlan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törende, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, emniyet personelinin Polis Günü'nü kutladı.

Öte yandan, bu sabah 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla telsiz kanalıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın mesajları okundu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her koşulda vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne kast eden şer odaklarıyla kahramanca mücadele eden, ülkemizin huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan tüm meslektaşlarımın ve aynı özveride bulunan değerli ailelerinizin 10 Nisan Polis Günü'nü kutlar, bu vesileyle şanlı tarihimizin mimarları olan tüm şehitlerimizi rahmetle, tüm gazilerimizi ve teşkilatımıza fedakarca hizmet etmiş emeklilerimizi minnetle yad eder, saygı ve sevgilerimi sunarım." (DHA)

ÇANAKKALE'DE TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 177'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
ÇANAKKALE'DE TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 177'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
ÇANAKKALE'DE TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 177'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

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Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı BİTLİS'TE, POLİS HAFTASI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU BİTLİS'TE, POLİS HAFTASI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 177'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 177'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika
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