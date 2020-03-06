Çanakkale'de

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, CHP Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla " Türkiye'de kadın hakları" konulu konferans düzenlendi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, aile içi şiddetin önlenmesi ve kadın hakları konusunda mesleki olarak uzun yıllar mücadele ettiğini söyledi.

Mensubu olduğu baroda ve sivil toplum örgütlerinde bu mücadelenin önderliğini yaptığını dile getiren Karaca, şöyle devam etti:

"Bugün 18 yıldır uygulanan politikalar nedeniyle kadınların iş ve emek alanından giderek aile içerisine hapsedildiği, sadece ailede çocuklarına bakan, ev hizmetlerinde değer bulan çok yoğun sürecin içinde yer alıyoruz. Oysaki bir toplumun aydınlık seviyesi, özellikle uluslararası değerlendirme kuruluşlarında toplumun yükselişi, aydınlanması, modern ülkelerin baş aktörlerinden biri kadına tanınan özgürlüktür."

Karaca, Türkiye'de kadınların iş yaşamına katılım oranının 2019 itibarıyla yüzde 28,8 olduğunu belirterek, "Evde çocuklarına, bakıma muhtaç aile bireylerine bakmak için 494 bin kadın iş yaşamından ayrılmak zorunda kalmış. TÜİK verilerine göre 11 milyon 741 kadın ise iş yaşamında var olmak istiyor. Kız çocuklarımız eğitimden, kadınlarımız iş yaşamından koparılıyor. Bu ülkenin gelişmiş ülkeler arasına girebilmesi bu anlayışla çok da mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Konferansa, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Vural, CHP Biga İlçe Başkanı Osman Öztürk, CHP Kadın Kolları Başkanı Özge Elmas ve partililer katıldı.