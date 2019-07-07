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Çanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğu

53 dakika önce

Çanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğuÇanakkale'de bir pastanenin işletmecileri, açılışa özel yaklaşık 500 kilo Maraş dondurmasını ücretsiz dağıttı.

Çanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğu
Çanakkale'de bir pastanenin işletmecileri, açılışa özel yaklaşık 500 kilo Maraş dondurmasını ücretsiz dağıttı. Dondurmadan tatmak isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu.
Kemalpaşa Mahallesi kordon boyunda 2 ay önce, bir pastanenin şubesi açıldı. Dondurmasıyla Çanakkale'de meşhur olan pastanenin işletmecileri, dün akşam, açılışa özel toplamda yaklaşık 500 kiloluk Maraş dondurmasını ücretsiz olarak dağıttı. Etkinlik için hazırlanan döner gibi sarılmış olan 200 kiloluk dondurma, 10 kişi tarafından zor taşındı ve askıya asıldı. Ardından 3 kişi, döner dondurmayı satırla keserek, servis etti. Ücretsiz dağıtılan dondurma en çok çocukları sevindirdi. Dakikalar geçtikçe döner dondurma sırası uzayıp gitti. Uzun kuyruk oluştu.
İşletmeci Doğan Tehci, Bugün işyerimizin açılışına özel Çanakkale halkına dondurma ikram ediyoruz. Çocuklarımızla beraber kendi işimizi yapıyoruz. Bugün toplamda 500 kilo dondurmayı ücretsiz dağıtmış olacağız dedi.
Çanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğu
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:57 Kaynak: DHA
Kemalpaşa Mahallesi, Çanakkale, Güncel
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