Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Ülgür Gökhan Zaferini İlan Etti

Çanakkale'de Ülgür Gökhan Zaferini İlan Etti

3 saat önce

Çanakkale'de resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini CHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Ülgür Gökhan kazandı.

Çanakkale'de Ülgür Gökhan Zaferini İlan Etti, System.String[]
Çanakkale'de resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini CHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Ülgür Gökhan kazandı.

Çanakkale'de 3 dönemdir CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bugün gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini de resmi olmayan sonuçlara göre kazanarak, 4'üncü döneminde yeniden başkan seçildi.

CHP Lokali önünde partililere teşekkür konuşması gerçekleştiren Gökhan, "Bu başarı hepimizin, hepinize kutlu olsun. Bu kentte hep barış kenti diyoruz. Özgürlük kenti diyoruz. Burada kardeşlik hüküm sürsün diyoruz. Bununla ilgili söylemlerimizi Çanakkale halkı dikkate aldı. Burada büyük bir oy oranıyla bizi göreve getirdi. Şuandan itibaren inşallah mazbatamızı aldıktan sonra artık biz Çanakkale halkının tamamının Belediye Başkanıyız. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak, kardeşçe bu kentte yaşayacağız. Bundan sonra tabi iş zor. Yüzde 60'ın üzerinde oy alırsan, işte kara kara düşünürsün. Bu insanlara mahcup olmamak için çok çalışmamız lazım. Hep beraber çok çalışacağız. Hedef şu, Çanakkale'de mutlu, huzurlu ve kalkınmış bir kent yaratmaya devam edeceğiz. Yarın doğum günüm. Kutlayanlar var. Sağ olun, var olun. Başka hediye istemiyorum. Bu hediye bana çok bile, hepinize bu hediyenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çanakkale halkına ve katkısı olan teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gökhan'ın konuşmasının ardından partililer meşaleler yaktı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:53 Kaynak: İHA

Hüseyin Vefa Ülgür, Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, Politika
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