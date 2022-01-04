Çanakkale'de üniversite binasından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yerleşkesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ÇOMÜ'nün Dardanos Yerleşkesi'ndeki hırsızlık olayının ardından teknik takip çalışması başlattı.
Araştırma kapsamında şüpheli N.Y'nin söz konusu yerleşkeden çeşitli tarihlerde 2 televizyon, 2 yangın tüpü ve çok sayıda iş elbisesi çaldığı tespit edildi.
Çeşitli suçlardan 22 kaydı olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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