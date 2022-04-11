Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu

11.04.2022 12:05
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu

ÇANAKKALE'de, verimi artırmak için hayata geçirilen projeyle 500 üreticiye; yüzde 50 devlet katkılı, 30 bin dekar alanı ekecek 1097 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

ÇANAKKALE'de, verimi artırmak için hayata geçirilen projeyle 500 üreticiye; yüzde 50 devlet katkılı, 30 bin dekar alanı ekecek 1097 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Ayçiçeğim Bal Çiçeğim Projesi'ni kabul ederek finansman sağlandı. Bu kapsamda Çanakkale merkez, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde 500 üreticiye; yüzde 50 devlet katkılı, 30 bin dekar alanı ekecek 1097 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Tohum dağıtımının yapıldığı törene; İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Ülkemizde yaklaşık 8 milyon 100 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekilişinin yapıldığını görmekteyiz. Yine bu alanlarda 2 milyon 215 bin ton üretim elde ediliyor. Tabi bu ülkemizin ihtiyacı olan ayçiçeğini karşılamıyor. Yüzde 62,5'luk oranını karşılıyor. İnşallah bu alanlarda verimi artırarak, daha kaliteli ürün elde ederek, bu açığımızı kapatma yoluna gideceğiz. 3 milyon tonun üzerinde ayçiçeğine ihtiyacımız var" diye konuştu.'ÇANAKALE ORTALAMANIN ÜZERİNDE'Çanakkale'deki rakamları da açıklayan Karadağ, "İlimizde de yine 220 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekilişinin yapıldığını görüyoruz. Toplamda bu alanlardan 64 bin ton bir ürün elde etmekteyiz. Verim ortalamamız Türkiye ortalamasının biraz üzerinde. 1 milyonunu çiftçimiz katkılı, 1 milyonu devlet katkılı olmak üzere toplamda 2 milyon liralık bu projeyi hayata geçiriyoruz. 500 üreticimiz ile birlikte yaklaşık olarak 30 bin dekarlık alanda projeyi uygulayacağız. Bugün Biga'da da 200 üreticimiz ile 12 bin dekar alanda 427 torba tohumu çiftçilerimize dağıtıyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah bu yılı bol ve bereketli bir şekilde geçiririz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Karadağ, Biga Kaymakamı Dolu ve Belediye Başkanı Erdoğan, üreticilere tohumları teslim etti. Tohumların bu ay içinde toprakla buluşturulması bekleniyor.


Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu
YORUMLAR
500
Tekirdağ'da 10 üreticiye hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı Tekirdağ'da 10 üreticiye hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı Denizli'de 7 ilçede 300 üreticiye ayçiçeği tohumu dağıtılacak Denizli'de 7 ilçede 300 üreticiye ayçiçeği tohumu dağıtılacak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
12:19 Türkiye'den tarihi rekor! Bor madeni satışından kazanılan para şaşkınlık yarattı
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:30:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement