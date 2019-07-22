Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de ürettiği güveçleri Kastamonu'da satıyor
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Çanakkale'de ürettiği güveçleri Kastamonu'da satıyor

1 saat önce

Çanakkale Ezine ilçesi Sarısögüt köyünde oturan 55 yaşındaki Mehmet Koç, ürettiği güveçleri Kastamonu'da satışa sunuyor.

Çanakkale'de ürettiği güveçleri Kastamonu'da satıyor, System.String[]
Çanakkale Ezine ilçesi Sarısögüt köyünde oturan 55 yaşındaki Mehmet Koç, ürettiği güveçleri Kastamonu'da satışa sunuyor.
İnebolu ilçe pazarına getirdiği, yörede "caba" olarak bilinen güveçleri satışa sunan Koç, güveç yapımında doğal toprak kullandığını belirtti.
Koç, "Şu an yapmış olduğumuz cabaları Türkiye'nin il ve ilçelerinde satıyoruz. Bizim güveçlerimiz asla başka topraktan yapılmaz. Nedeni ise Çanakkale toprağı kırmızı topraktır. O yüzden çok sağlam ve dayanıklıdır." dedi.
Ürettiği güveçlerin 800 derece sıcağa dayandığını belirten Koç, "Güveçlerimizin küçüklerini 20 lira, orta boy olanları 25 liraya, en büyük boylarını ise 30 liradan satıyoruz." diye konuştu.
Koç, ata mesleği güveçciliği sürdürdüğünü kaydetti.
Mehmet Koç, Kastamonu, Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:10 Kaynak: AA
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