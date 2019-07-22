Çanakkale'de ürettiği güveçleri Kastamonu'da satıyor

Çanakkale Ezine
ilçesi Sarısögüt köyünde oturan 55 yaşındaki Mehmet Koç
, ürettiği güveçleri Kastamonu
'da satışa sunuyor. İnebolu
ilçe pazarına getirdiği, yörede "caba" olarak bilinen güveçleri satışa sunan Koç, güveç yapımında doğal toprak kullandığını belirtti.
Koç, "Şu an yapmış olduğumuz cabaları Türkiye
'nin il ve ilçelerinde satıyoruz. Bizim güveçlerimiz asla başka topraktan yapılmaz. Nedeni ise Çanakkale toprağı kırmızı topraktır. O yüzden çok sağlam ve dayanıklıdır." dedi.
Ürettiği güveçlerin 800 derece sıcağa dayandığını belirten Koç, "Güveçlerimizin küçüklerini 20 lira, orta boy olanları 25 liraya, en büyük boylarını ise 30 liradan satıyoruz." diye konuştu.
Koç, ata mesleği güveçciliği sürdürdüğünü kaydetti.