Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Üst Yapı Çalışmaları

Çanakkale'de Üst Yapı Çalışmaları

1 saat önce

Çanakkale Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarında sürdürülen üst yapı çalışmalarına Barbaros Mahallesi'nde başlandı.

Çanakkale'de Üst Yapı Çalışmaları, System.String[]
Çanakkale Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarında sürdürülen üst yapı çalışmalarına Barbaros Mahallesi'nde başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırlanan program dahilinde kent genelinde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak'ta üst yapı çalışmalarına başladı. Ekipler bordür ve kaldırım yapımının yanı sıra yol taşı döşemesi gerçekleştirecek.

Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Portakal ve Sedir Sokak'ta da çalışmalara başlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:49 Kaynak: AA

Barbaros Mahallesi, Çanakkale, Güncel
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