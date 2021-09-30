Çanakkale'de 1733 şişe kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesinde usule aykırı olarak içki satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. H.G.'ye ait üretim tesisinde, satışa hazır 1733 şişe kaçak şarap ile 7 kapüşonu sökülmüş bandrol ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, H.G. hakkında işlem başlatıldı.

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