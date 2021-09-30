ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1733 şişe kaçak şarap ele geçirilirken, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesinde usule aykırı olarak içki satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. H.G.'ye ait üretim tesisinde, satışa hazır 1733 şişe kaçak şarap ile 7 kapüşonu sökülmüş bandrol ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, H.G. hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 1733 şişe kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika