Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları

24 dakika önce

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son iki ayda uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son iki ayda uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ekipler tarafından 1 Ocak-25 Şubat tarihlerinde yapılan operasyonlarda bin 488 gram sentetik uyuşturucu, 509,65 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 305 ecstasy hap, 2,20 gram esrar, 1,71 gram kokain ile içime hazır uyuşturucu karışımı 3 sigara, pompalı tüfek ile 2 bin 980 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:32 Kaynak: AA

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Açıklama: Sabotaj Olabilir Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 11:56:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]