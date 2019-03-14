Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları

Çanakkale'de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı.

Çanakkale'de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.



Ekiplerin gerçekleştirdiği iki operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan 3, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan da 7 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonda şüphelilerin üzerinde 20,31 gram sentetik uyuşturucu, 1,89 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ile 50 tabanca fişeği ele geçirildi.



İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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