Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları

51 dakika önce

Çanakkale'de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Çanakkale'de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği iki operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan 3, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan da 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin üzerinde 20,31 gram sentetik uyuşturucu, 1,89 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ile 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boğazı Savunan 360 Yıllık Kale Yeniden Hayat Buluyor! Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar

Hastane Binasına Asılan Binali Yıldırım Afişi İndirildi Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 14:01:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]