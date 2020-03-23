Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı
6 saat önce
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16- 22 Mart arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, 14'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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