Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 373 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:44 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 373 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Biga
ilçesinin Aksaz köyünde K.K. tarafından ekildiği tespit edilen 373 kök Hint keneviri bitkisi jandarma tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Çanakkale
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