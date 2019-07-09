Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

12 dakika önce

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 373 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]
ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 373 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Biga ilçesinin Aksaz köyünde K.K. tarafından ekildiği tespit edilen 373 kök Hint keneviri bitkisi jandarma tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:44 Kaynak: DHA
Çanakkale, Jandarma, Güncel
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