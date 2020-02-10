Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.



Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde N.Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve satışını yaptığının tespiti üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Karabiga Jandarma Karakolu ekipleri tarafından ortak operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde N.Ş isimli şahsa ait Karabiga beldesi Kocagür köyündeki ev ve eklentisinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 3 gram kenevir tohumu ve 1 adet oluklu sustalı bıçak ele geçirildi. Malzemelerin tamamına el konulurken, N.Ş. gözaltına alındı. - ÇANAKKALE