Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde düzenlenen uyusturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yenice'de oturan Ş.K'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen adrese narkotik arama köpeği 'Roket' ile yapılan aramada 25 gram esrar maddesi, 1 bıçak, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu, 2 sigara folyosu, 5 av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Ş.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.