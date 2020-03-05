Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.



Önceki gün Bozcaada'da gerçekleştirilen operasyonda 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasıının ardından Ezine Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. Ateşböceğii isimli bir iş yerinde yapılan aramalarda 4 kök Hint keneviri ve çok sayıda kenevir yetiştirmede kullanılan apart ve düzenek de ele geçirildi. Bütün maddelere el konuldu. - ÇANAKKALE