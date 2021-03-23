Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
23.03.2021 22:58
ÇANAKKALE'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 300 ekstazi hap ele geçirildi.
ÇANAKKALE'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 300 ekstazi hap ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, H.A. (35) yönetimindeki otomobil durduruldu. Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada toplam 300 ekstazi hap ele geçirildi, H.A. gözaltına alındı.
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