Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

21.02.2021 16:43

ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, Afgan uyruklu bir kişi tutuklandı.

ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı,  Afgan uyruklu bir kişi tutuklandı. Çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 1 tabanca ile 5 mermiye el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gelibolu ve Biga ilçelerine uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.  A.H., S.A., A.G., V.S., G.K., A.A., E.P., B.B., C.K., İ.A., H.T., N.D., S.T. adlı şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde bulunurken 1 tabanca ile 5 mermiye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Afganistan uyruklu A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Silah, Afgan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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